ソニーネットワークコミュニケーションズは、光回線サービス「NURO 光」で月額基本料金や基本工事費などが無料で利用できるキャンペーンを開始した。期間は10月31日まで。 期間中、公式サイトから新規で「NURO 光」を申し込んだユーザーを対象に利用開始月から最大2カ月間、月額基本料金や基本工事費、解約時の工事費残債などが無料となる。 今回の無料キャンペー