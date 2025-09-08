スポーツの秋の話題です。 【写真を見る】 放物線を描き次々と宙を舞う！一風変わった競技 "フライングシューズ" で爽やかな汗90歳超えの参加者も！（山形・尾花沢市） 尾花沢市できょう、一風変わった競技で地域の人たちが爽やかな汗を流しました。 放物線を描き、次々と宙をまうのは農作業に欠かせない長靴です。この競技、その名もフライングシューズ。 的をめがけて長靴を投げ、合計得点を競う競技