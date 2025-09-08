8日に開会した今回の石川県議会で注目されるのが、馳浩知事の再選への出馬表明です。これまでも意欲を示してきた馳知事は、11日の県議会で正式に表明するとみられます。 8月18日。「どうもお疲れ様です」馳知事が向かった先は、この日、設立された中能登町の後援会。後援会長を務めるのは、地元の宮下為幸町長。中能登町・宮下 為幸 町長：「来年3月には知事選挙があるということで、中能登町としても馳知事をぜひ、一生懸命み