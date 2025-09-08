石破総理が7日、緊急の会見を開き突然の退陣を表明しました。党内から総裁選前倒しの要求が広がる中での決断に、石川県内からも様々な声が上がっています。石破総理「自由民主党総裁の職を辞することとなりました。選挙結果に対する責任は総裁たる私にあると申し上げてきた。米国関税処置に関する交渉に一つの区切りがついた今そのしかるべきタイミングであると考え後進に道を譲る考え」石破総理は7日夕方、緊急の記者会見を開き自