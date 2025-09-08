石破総理大臣の発足から1年での退陣表明に、県民や議員からは落胆や批判の声が上がっています。広島市で開かれた、自民党広島県連の会合。当初は総裁選「前倒し」を議論する予定でしたが、辞任表明を受けてとりやめとなりました。 ■自民党広島県連平口洋会長「うちは肩すかしをくらった感じ。それはそれとして今後のことが大事ですから。地方創生の問題に馬力を持って取り組んでいただける方がいいだろう」発足からわずか1年