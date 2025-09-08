西九州新幹線の開業3周年を記念して、新幹線「かもめ」を洗うイベントが6日、大村市で開かれました。 鉄道ファンや親子連れが、普段は入れない新幹線の整備の裏側などを見学しました。 モップで丁寧に磨かれているのは、西九州新幹線「かもめ」です。 大村市のJR九州大村車両基地で開かれたイベントには、4700人を超える応募の中から選ばれた親子連れや鉄道ファンら約200人が参加しました。 （佐賀から）