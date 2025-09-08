元阪神、オリックス投手の能見篤史氏（46）が8日放送のMBS「よんチャンＴＶ阪神タイガース2年ぶりの優勝だよん!めっちゃファンタスティックやでSP」に出演。坂本誠志郎捕手（31）を絶賛した。能見氏は、優勝の立役者「ファンタスティックプレーヤー」に坂本を選出。「出れるチャンスがずっと無かった。2番手で出番を待つ感じだったんですけど、その中でも準備という、自分が試合に出たらこうしよう、ああしようていうシミュレ