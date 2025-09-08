韓国国防省に入る中谷防衛相。右は韓国の安圭伯国防相＝8日、ソウル（共同）【ソウル共同】中谷元・防衛相は8日、韓国・ソウルで安圭伯国防相と会談した。安全保障環境が厳しさを増す中、米国を含む日米韓3カ国での安保協力推進で一致。ロシアと北朝鮮の軍事連携に共同で対処する方針を示した。相互訪問と会談の定例化も確認した。互いの政権が代わっても安定的な協力関係を継続する狙いがある。防衛相の訪韓は2015年以来10年