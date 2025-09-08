秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが9月8日、伊勢神宮を参拝し、成年式を終えたことを報告されました。悠仁さまは8日午前8時ごろ、モーニング姿で伊勢神宮の外宮に到着し、神職らに出迎えを受けると、参道を進んで玉串を捧げ、深く拝礼されました。続いて、皇室の祖先とされる天照大御神を祀る内宮に足を運び、成年式を終えたことを報告されました。その後、悠仁さまは奈良県にある初代天皇の神武天皇陵を参拝するため、