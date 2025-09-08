東京で開かれる陸上の世界選手権に、高校2年生で代表に選出された星稜の清水空跳選手。今週末の開幕を前に、意気込みを語りました。星稜高校で会見に臨んだ清水空跳選手。 星稜高2年・清水 空跳 選手：「この小柄な体格でもしっかり走れるんだという、インターハ イでの10秒00を彷彿させるような走りを、もう一度していきたいなと思います」 清水選手は、7月のインターハイで、100メートルで10秒00の高校