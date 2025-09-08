NEXZのYUがファンを魅了した。【写真】胸キュン必至！YUの“猫耳SHOT”YUは最近、NEXZの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。公開された写真でYUは、グレーのベースボールシャツにデニムを合わせたシンプルな装いながら、完璧なビジュアルで圧倒。鋭い眼差しが相まって、まさに“最強のカッコよさ”を放っている。何気ない仕草や視線一つまでもが絵になり、ファンを惹きつけてやまない存在感を見せつけた。