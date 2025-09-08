アストンマーティンの究極のハイパーカー「ヴァルキリー」が、10月10日にベルギーで開催されるザウテ・コンクール・オークション2025に出品される。今回登場するのは、F1ドライバーとして知られるダニエル・リカルドが新車時にオーダーし、自身のコレクションとして保管してきた1台である。推定落札価格は240万〜280万ユーロ（約3億8,400万〜4億4,800万円）と見込まれており、走行距離はわずか160km。世界限定150台のうちの089号車