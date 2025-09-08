次世代電動セダン新グリル採用メルセデス・ベンツは、来年発表予定のEV版『Cクラス』の予告画像を初めて公開し、最大航続距離が約800kmに達することを明らかにした。【画像】これが次世代メルセデスのデザイン！ SUVは力強く精悍に【新型GLC with EQテクノロジーを詳しく見る】全23枚この画像は、ドイツで開幕したミュンヘン・モーターショーにおける主役車種の1台、新型メルセデス・ベンツGLC with EQテクノロジーの発表会で