3人目の出馬表明です！10月の長野市長選挙で８日、新たに経営コンサルタント会社を営む平本浩一さんが立候補を表明しました。「私が市長にならせていただいた場合は、とにかく市民に礼節を持って接し、そして市民の声を聞いてそれを市政に反映していきたいと思っております」８日、立候補を表明したのは、平本浩一さん・59歳です。平本さんは広島県出身で世界銀行での勤務経験を持ち、現在は長野市で経営コンサルタント会社を営ん