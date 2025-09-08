前夜にリーグ優勝を果たした阪神。犠牲フライで得た2点を守り切り、完封勝利で優勝を決めました。優勝後インタビューに応じた選手会長・中野拓夢選手は、「昨年の悔しい気持ちもあった中で、今シーズンはなんとしても、個人としても『やり返してやる』という気持ちでシーズンに臨んでいた」とコメント。選手会長をつとめる中で迎えた優勝についても「チームの先頭として引っ張れたのはよかった」と口にしました。そんな中野選手で