タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。子どもたちとお祭りに出かけたことを報告しました。 【写真を見る】【 小倉優子 】子どもたちとお祭りを満喫「金魚すくいで新しい仲間が我が家に」5年間育てた金魚と新入り家族を紹介小倉さんは公式ブログで「友人家族とお祭りに行きました」と投稿。「今年は行けないかなと思ったら、9月に行けて良かった〜」と喜びを表現しています。子どもたちの反