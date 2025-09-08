８日午後６時２分頃、西武池袋線の石神井公園―大泉学園駅間で架線に故障が見つかった。このため、同線は池袋―飯能駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午後６時５８分頃に所沢―飯能駅間で、午後１０時３４分頃には残りの池袋―所沢駅間で、それぞれ運転を再開した。