「ロッテ−オリックス」（８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）「チェコベースボールデーｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙパナソニック空質空調社」として開催し、チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手（２８）がファーストピッチを行った。打席に立ったロッテの西川を相手に外角に変化球を投げ込み、大声援を受けた。「今回のファーストピッチは上手く投げることができましたが、ＷＢＣ日本戦での投球より緊張しました（