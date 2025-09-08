号砲が鳴った自民党総裁選。姿を見せたキーパーソンの1人、小泉進次觔農水省は総裁選出馬についての質問に対し、無言で立ち去りました。石破首相の退陣表明から丸1日。ポスト石破として、小泉進次觔農水相、茂木敏充前幹事長、高市早苗前経済安保相、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安保相の5人に注目が集まっています。早々と出馬表明をした人もいれば、いまだ公の場に姿を見せない人も。そして、石破首相の退陣表明