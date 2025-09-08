この秋、FILAの人気スニーカー「Infinito」と「RAYTONA」に、特別な限定カラーが仲間入りしました。全国のシュープラザや公式オンラインショップ「kutsu.com」で展開中の新色は、Popteenモデルが誌面で披露するトレンドコーデでも注目♡ スポーティーからガーリーまで幅広く楽しめる万能スニーカーで、あなたの秋のスタイルを一層かわいくアップデー