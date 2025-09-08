ツアー史上最難関のモンスターコース「富士桜カントリー倶楽部」で4日開幕した、ロピアフジサンケイクラシック。雄大な霊峰富士の麓で数々のドラマが生まれてきた。大会最終日、2アンダーでトップと6打差の10位タイでスタートした杉浦悠太が16番ホール（パー3）で池越えショットを放つと、バックスピンのかかったボールはそのままカップイン！7日、実測96ヤードに設定された16番を攻略した。今大会でのホールインワン達成は、3日目