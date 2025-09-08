広東省珠海にある出入境検査場「青茂口岸」は、9月8日で開通から4年となりました。統計によると、9月8日午前8時時点で、青茂口岸を通じて出入境の手続きをした利用者は延べ1億300万人を超え、新規に開設された出入境検査場においては、億単位の旅客取扱量達成の最速記録を樹立しました。同検査場は広東・香港・マカオグレーターベイエリアで最も忙しい検査場の一つとなっています。広東・マカオの重点民生プロジェクトとして、青茂