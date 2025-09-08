ディズニーヴィランズをモチーフにした「ディズニーキャラクター赤いほっぺ ぬいぐるみ」が、9月12日（金）から、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で順次展開される。【写真】ピンクのほっぺのルシファーがかわいい！ラインナップ一覧■ちょこんと座った姿がキュート今回登場するのは、ディズニー作品に登場するどこか憎めない悪役たち“ディズニーヴィランズ”をモチーフにしたナム