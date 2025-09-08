日本代表は現地９月６日（日本時間９月７日）、アメリカのオークランドでメキシコ代表との親善試合を戦い、スコアレスドローに終わった。４連敗中だった難敵から白星は奪えなかったものの、序盤から主導権を握り、チャンスを創出。押し込まれる時間帯も少なく、相手のレベルを考えれば、悲観する内容ではなかった。では、メキシコサイドでは、この結果をどう見たのか。メキシコのチームスタッフであるジョズエ・ガスパリアー