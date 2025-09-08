女性が働きやすく暮らしやすい街づくりについて、広島市長や経済団体、大学のトップらが意見を交わしました。会議には、広島市の松井市長のほか、地元経済界や大学の代表が出席しました。人口減少や転出超過が進む中、女性が働きやすく暮らしやすい街をどのように作っていくかについて議論。女性が働きやすい職場作りに取り組む企業に対して行政の支援を求める声などが上がったということです。■広島市 松井市長「女性が留まって