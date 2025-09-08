今後のスケジュールですが、自民党幹部によりますと、９月９日に総裁選挙の日程が決まる見通しです。自民党の新総裁選挙は党員投票を含めたいわゆるフルスペック形式で、投開票は１０月４日に行うことで最終調整しています。新総裁選出後、臨時国会が召集され、首相指名選挙で新しい首相が決まります。