新体制になったばかりの日本維新の会で３人の衆院議員が離党届を提出です。（日本維新の会（大阪２区選出）守島正衆院議員）「離党せざるを得ないということで今日に至りました」離党届を提出したのは、日本維新の会の守島正衆院議員、斉木武志衆院議員、阿部弘樹衆院議員の３人です。維新は７月の参院選で比例代表の得票数を前回から大きく減らし、当時の前原誠司共同代表が引責辞任。８月、藤田文武氏が共同代表に就任