西成区の集合住宅で火事があり３人が重軽傷です。９月８日午前８時半ごろ、大阪市西成区潮路の集合住宅で火事がありました。消防などによりますと、火は約３時間後に消し止められましたが、３階部分の約３０平方メートルが焼けました。（近所の住民）「爆発（音）は３回ぐらい『ばんばんばん』って鳴った」火元とみられる部屋に住む５４歳の男性が全身やけどの重傷、別の部屋に住む６０代と７０代の男性２人が煙を吸うな