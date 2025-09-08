全日本教職員組合が教職員に行ったアンケートで、教職員の9割以上が時間外労働をしていることがわかりました。アンケートは全日本教職員組合が今年4月から7月にかけて、教職員の始業前や終業後、土日の時間外労働の実態を調査したものです。アンケートには全国の教職員1200人から回答があり、勤務時間前、勤務時間後のいずれでも9割以上の教職員が時間外労働をしているほか、約7割が持ち帰り仕事をし、土日も4人に3人が働いている