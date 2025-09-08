西武鉄道によりますと、午後6時すぎ、池袋線の石神井公園駅と大泉学園駅との間の架線故障の影響で、▼池袋線が池袋駅−所沢駅間で、▼豊島線が練馬駅−豊島園駅間で、▼西武有楽町線が練馬駅−小竹向原駅間でいずれも上下線で運転を見合わせています。【写真を見る】【速報】西武池袋線運転再開は午後10時30分ごろの見通し池袋−所沢間の上下線などで運転見合わせ架線故障の影響運転再開は午後10時30分ごろになる見通しです