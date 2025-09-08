8日、東京都心で5日ぶりの猛暑日を記録。関東では深刻な渇水により、水不足が懸念されています。一方、新潟では大雨に見舞われ、一時、避難指示も出されました。◇7日夜から雨脚が強まった新潟県。記録的な大雨となり、冠水が相次いでいます。新発田市の道路は冠水し、一時、土砂災害警戒情報や避難指示も出されました。福岡も大雨に。マンホールから水があふれ、ふたがゆらゆらと浮いています。一方、5日ぶりの猛暑となった