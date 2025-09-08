イスラエルの最大都市エルサレムの郊外で銃撃事件があり、これまでに5人が死亡、11人がけがをしました。2人の実行犯はイスラエルの治安部隊に射殺されています。地元メディアによりますと、銃撃のあった現場はエルサレム北部の交差点で、イスラエルとパレスチナ自治区の境界だということです。この銃撃によりこれまでに5人が死亡、11人がけがをしました。朝の通勤時間帯で、現場付近は多くの人で混み合っていました。実行犯の男2人