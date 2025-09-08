自民党は石破総理の後任を決める総裁選を「党員投票」も含めた、いわゆる「フルスペック」でおこなう方針を固めました。「ポスト石破」に向けた動きも加速しています。けさ、笑みを浮かべながら自民党本部に入った石破総理。臨時の役員会で、幹部らにこう伝えたといいます。石破総理「新総裁が選ばれるまでの間、国民に対して果たすべき責任を確実に果たして、新総裁・総理に託したい」石破氏に近い閣僚は任期途中での退陣に悔しさ