9月6日から新潟県を訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは中越地震の被災地を訪れ、当時の全村避難の状況や避難所生活などについて説明を受けられていました。3日間の日程を終えられた愛子さまは8日夕方、新潟を後にされました。 8日昼過ぎ、愛子さまは長岡市の山古志支所を訪れ、集まった人たちに笑顔で手を振られました。旧山古志村（現長岡市）は最大震度7を記録した2004年の中越地震で壊滅的な被害を受けて孤立し、3年に