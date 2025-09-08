秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまは８日、成年式を終えたことを報告するため奈良県橿原（かしはら）市の初代・神武天皇の山陵を参拝された。参拝はご夫妻と訪問された２０１２年１１月以来で、お一人では初めて。モーニング姿の悠仁さまは８日午後２時頃、玉砂利の参道をゆっくりと歩き、山陵の鳥居前に到着。陵の前に進み、玉串をささげて深々と拝礼された。これに先立ち、同日午前には三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝された。８日夜