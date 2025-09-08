日本維新の会の阿部弘樹議員、斉木武志議員、守島正議員の3人は8日、離党届を提出し、新会派を結成する方針を明らかにした。3人は、それぞれ離党に至った理由について記者会見で説明した。斉木氏は先月、前原前共同代表の後任を選ぶための代表選挙に出馬し「電気代の値下げなど全国政党として国民のためにやっていくべき」と訴えていて、離党の理由としても「政策が、副首都法案をはじめとした大阪に特化している」と新執行部によ