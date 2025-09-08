女優の高島礼子８日、大阪・南警察署で行われた「一日警察署長委嘱式」に出席した。委嘱式後、オープンカーによるパレードや大阪・なんばウォーク「くじらパーク」での交通安全啓発活動、大阪市立中央会館で行われたミナミ交通安全大会に出席するなど、精力的に活動した。すべての行事に参加した高島は「平日と月曜日で結構いろいろな通りを歩いてみて、大阪の方ってノリが良くて（返事を）返してくれるんですよ。すごい楽し