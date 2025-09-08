◆パ・リーグロッテ―オリックス（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・宮城大弥投手が、９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）に先発することが決まった。前回２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では、勝敗こそつかなかったものの、１２１球で７回５安打１失点とゲームメイク。下半身のコンディション不良からさらに状態を上げるための再調整期間後、初の中６日での登板となるが「調整自体、別に変わるこ