大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）に向けて新十両・西ノ龍（境川）が８日、東京・足立区の境川部屋で稽古した。気迫を前面に出した突き押しで兄弟子の幕内・佐田の海に５勝８敗など善戦した。幕下以下の力士との稽古を含めて計２１番で９勝だった。「（本場所は）１５日間取ることになるので色々と変わる。勝ち越したい」と意図を持って稽古したことを明かした。念願の白まわしについては「色が変わっただけ」と気