防衛大臣として石破総理を支えてきた自民党高知県連会長の中谷元・衆議院議員は、9月7日夜、オンラインで高知放送のインタビューに答えました。 中谷防衛相「国益のために、全力で頑張っていただけに、本当に残念に思う。経済対策、コメ問題、賃金、地方創生、いろんな課題がありました。少数与党でありましたけど、国会においては謙虚な態度で、一つ一つていねいに答弁をしてきたなかで、与野党の合意が得られたこと