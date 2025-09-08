香川県庁 かがわマラソンと香川丸亀国際ハーフマラソンのランナーの応募が9月16日に始まります。県は両大会に参加してもらおうと、「ハーフもフルも完走めざそう！プロジェクト」を立ち上げました。 プロジェクトでは、PRランナーを2人任命し、両大会で完走を目指すための情報発信をしたり、両大会に参加するランナーにオリジナルデザインのトートバックをプレゼントしたりします。