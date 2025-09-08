四万十市中村の伝統行事「大文字の送り火」が、9月7日夜行われ、暗闇に大の文字が浮かび上がりました。9月7日午後7時に、斜面のタイマツに火がつけられます。四万十市間崎の十代地山で行われた「大文字の送り火」。地域の人たちが山の斜面に並べたたいまつに火をつけ、小京都の夜に大の文字が浮かび上がりました。大文字の送り火は、間崎地区の住民がまいとし旧暦の7月16日に行っているもので、約500年前、土佐一條家が京都を懐か