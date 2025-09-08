8日夕方、山形市の住宅密集地で建物火災が発生しました。けが人はいないということです。消防によりますと、午後4時50分ごろ、山形市双月町2丁目の建物が燃えていると近くに住む女性から119番通報がありました。出火したのは木造平屋建ての一般住宅です。現場には消防のポンプ車8台が出動していて、放水によって午後6時25分ごろ、鎮火しました。これまでのところ部分焼から半焼とみられています。けが人や逃げ遅れはいないというこ