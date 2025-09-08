県内のJAグループの代表者などが、生産者の所得を確保することや、燃料などの価格高騰への対策といった農業振興施策の拡充を県に要請しました。9月8日、JA高知中央会の久岡 隆会長をはじめ県内のJAグループで組織する県農協農政会議のメンバー7人が県庁を訪れ、西森副知事に要請書を手渡しました。県農協農政会議では、国や県の来年度の農業振興施策に反映してもらおうと、毎年この時期に要請しているもので、今