ロンドン序盤のドル売り、ドル円１４７．４７近辺、ユーロドル１．１７４３近辺まで＝ロンドン為替 ロンドン序盤のドル売りは、ドル円が147.47近辺まで安値を広げた。ユーロドルは1.1743近辺に高値を伸ばした。その後は、ドル売りは一服している。米１０年債利回りは４．０７５％付近まで一時低下、足元では４．０８％台前半で推移している。 USD/JPY147.72EUR/USD1.1723