東京時間17:39現在 香港ハンセン指数 25633.91（+215.93+0.85%） 中国上海総合指数 3826.84（+14.33+0.38%） 台湾加権指数 24547.38（+52.80+0.22%） 韓国総合株価指数 3219.59（+14.47+0.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8849.59（-21.65-0.24%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81016.81（+306.05+0.38%） ８日のアジア株は総じて上昇。前週末に発表された８月の米雇用統計が弱い結果となり、