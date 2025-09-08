石破総理の辞任表明について、県内の主な政党関係者に受け止めを聞きました。自民党高知県連の明神健夫幹事長は、参議院選挙の直後、石破総理の退陣を求める動きを見せていました。明神幹事長は、9月8日付けでコメントを発表し、「石破政権の政策の一丁目一番地”地方創生”の実現を期待しておりましたが残念です。少数与党を率いての政権運営、ご苦労さまでした」と述べています。公明党高知県本部・西森雅和代表「連立与党のパ&#