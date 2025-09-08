ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８ｂｐ今日は仏内閣の信任投票 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.662 フランス3.445（+78） イタリア3.492（+83） スペイン3.249（+59） オランダ2.835（+17） ギリシャ3.332（+67） ポルトガル3.086（+42） ベルギー3.229（+57） オーストリア2.988（+33） アイルランド