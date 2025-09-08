【新華社南昌9月8日】中国江西省萍郷市の武功山でこのほど、幻想的で壮大な日の出が見られた。雲海に真紅の太陽が昇り、標高1918.3メートルの白鶴峰をだいだい色に染め上げた。山頂で夜を明かした約千人が絶景を見つめた。武功山は近年、各地の人々を引き付けており、2025年上半期に訪れた観光客は前年同期比31.5％増の延べ262万8600人だった。（記者/張東陽）