ボートレース児島のG3オールレディース「第37回瀬戸の女王決定戦」は初日を終えた。6、4号艇の2走を3、4着なら良しとすべきか。今期は初A1を狙える勝率を稼ぐ豊田結（32＝静岡）。地力強化が著しい。前半2Rは道中競り勝って3着。「スタートは放って正解でした」と振り返る後半7Rはカドから攻め切れず。ただ、大敗は回避した。思えば前回5月の児島が散々。1走目から6着5連発だった。その分も今節は奮起が期待される。「エンジ